Las vacas, Lindsay y Soraya

Se me hace raro hablar del famoseo mientras recorro un lugar donde tienes que detener tu vehículo en la carreteta porque las vacas (rubias y guapas, eso sí) tienen preferencia de paso y ellas no se ponen nerviosas ni tienen prisa. Mirando desde lo alto de estos acantilados te quedan muy lejos los bañadores y las piscinas y cuesta mucho centrarse en la cosa terrenal y, menos todavía, en las movidas de los famosos. Anoche, sin ir más lejos, debatimos sobre el alcance y significado de la palabra "bastante". Si era mucho o solo suficiente. Qué paz. En el mismo planeta (y ya entro a regañadientes en el tema), una semana antes, Lindsay Lohan había sido agredida otra vez por su pareja, el impresenta..., digo, el millonario ruso Egor Tarabasov. No es la primera vez que este hombre hecho a sí mismo con la fortuna de su padre lo hace. Ya cuentan que hace un mes tuvo que pedir socorro en el apartamento del ruso en Londres. Una joya el Tarabasov este. Haciendo uso de lo aprendido ayer, una sola agresión ya es bastante en el doble sentido de ser suficiente y de ser mucho. Y ya no voy a hablar más del tema, porque se me enturbia la paz interior. También he visto que Soraya Arnelas la ha liado en Twitter al mencionar el concierto de Beyoncé en Barcelona para compararlo con el suyo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que ella acababa de actuar allí mismo.

La verdad es que el tuit suena un poco como "Sí, Cervantes no escribía mal, pero ¿tú has leído lo que yo escribo en Twitter?". Siendo sincero, no creo que su intención fuera situarse a la altura de la diva de Houston, sino autopromocionarse un poco, como un tuitero con libro nuevo o una cerveza sin alcohol y con limón. Quién cojones beberá eso. Pero ya sabemos de la crueldad de algunos usuarios de Twitter, donde se pueden juntar los fanáticos de Beyoncé, los odiadores de Soraya Arnelas, los que detestan todo en general y gente ociosa con ganas de bronca. El cóctel estaba servido hasta que ha explotado:

No es por malmeter, Soraya, pero ya que comparamos creo que Beyoncé controla mejor sus nervios. Aprende de las vacas, hazme caso. Os dejo ya, que entra la niebla.