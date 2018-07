Las supermodelos de Versace

Italian designer Donatella Versace acknowledges the applause with former top models Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford and Helena Christensen at the end of Versace Spring/Summer 2018 show at the Milan Fashion Week in Milan | Liopardo

Qué difícil es no sentir nostalgia cuando parece que todo va a peor. La actualidad se centra en que la pareja de la hija de una tonadillera que va por ahí quejándose de varios cuernos previo pago. Todo un espectáculo para salir corriendo. Mientras tanto, en la misma semana que el supuesto cornudo se confesaba en televisión a cambio de dinero, hemos vuelto atrás en el tiempo sin condensador de fluzo. La comparación iba a ser odiosa. Ante algo así, ¿cómo no echar de menos los noventa, los ochenta o el neolítico? Ante esta exhibición de chonismo, una noticia nos llevaba a principios de los noventa, cuando Gianni Versace convirtió a las modelos en supermodelos, del mismo modo que después Florentino Pérez puso en marcha el Madrid de los galácticos. La idea no era nueva y ya las modelos (prefiero repetir sustantivo que utilizar la palabra maniquí) tenían su importancia, pero Gianni reventó el mercado pagándoles cantidades astronómicas. Todo ha sucedido en una pasarela de Milán. Comenzó a sonar una canción de George Michael y aparecieron Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Helena Christensen, Carla Bruni y Cindy Crawford, vestidas de Gianni Versace y presentadas por Donatella. Estábamos a principios de los noventa de nuevo. Los asistentes, por un momento, olvidaron que por allí también estaban modelos actuales de la talla (nunca mejor dicho lo de la talla) de Gigi y Bella Hadid o Kendall Jenner. Casi nada. Porque, como dice el tango, veinte años no es nada. Ni siquiera veinticinco. Era todo tan irreal que en el desfile participaba también Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford. El tiempo había pasado sin pasar. Al menos, no para todos. Nadie diría que, por ejemplo, Carla Bruni ha llegado a ser Primera Dama de Francia durante este tiempo. Es imposible imaginar que todas ellas rondan los cincuenta porque en realidad, como hemos podido ver esta semana, eso no es cierto.

Publicidad