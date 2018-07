Las penas de Alba

albacarrillook | Liopardo

Emil Cioran se preguntaba si eran más dignos de lástima los que sufren desgracias o los que tienen obsesiones. Yo lo único que sé es que hay quien se viste cada día una pena como un traje hecho a medida y, al final, ocurre lo mismo que con el cuento de Pedro y el lobo: un día tiene motivos para estar triste y nadie le cree. La pena semanal de Alba Carrillo guarda relación con la circunstancia de que añora a su hijo porque está pasando unos días de vacaciones con su padre, Fonsi Nieto. Admiro a esta mujer, que es capaz de trasladarnos semana sí y semana también su sufrimiento por las cosas más cotidianas. ¿Se rompe su relación, como la de miles de parejas? Ella sufre y nos lo cuenta. ¿Su hijo se va unos días con su padre? Ella padece y quiere que lo sepamos. Me he asomado a su perfil de Instagram y he visto esto: Nótese cómo se ha buscado el efecto dramático. A la derecha se ve la piscina, con unos juguetes hábilmente dispuestos en el bordillo para que se vean allí, solos, tristes, como cuando Andy se va a la universidad y deja solos a Woody y Buzz Lightyear. A los juguetes solo les falta una soga con un extremo atado al cuello y el otro sujeto a una piedra de grandes dimensiones. Contrasta esta foto con la que el propio Fonsi Nieto subió hace unos días a la misma red social. La temática es similar, pero él es quien recibe a su hijo y esto tiene su matiz psicológico. En la imagen aparece Fonsi, muy contento, anunciando que espera la llegada de su hijo, que también es de Alba. Los juguetes que le rodean son sensiblemente más grandes y, aunque no se ve la piscina, se adivina enorme porque solo falta una réplica del Titanic o un portaaviones norteamericano a escala 1:1. ¿Es la piscina de Fonsi más grande que el Estanque de El Retiro? Yo digo que sí. Afortunadamente, se acaba el verano. Poco a poco se apagará este calor que me ha acompañado fielmente hasta el norte, por fin los días serán más cortos y yo tendré algo más interesante que comentar porque los famosos volverán a hacer lo que quiera que hagan, que en muchos casos ni lo sé ni me importa mucho.

