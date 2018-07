La verdad oculta de los anuncios de colonia

anuncioscolonia | Liopardo

Ríndete a la evidencia y, si eres feo, no te gastes mucho dinero en colonia. Si cuando te paseas por una fiesta no acabas con los bolsillos llenos de llaves de ansiosas señoras que te invitan a su habitación del hotel, ¿qué pretendes perfumándote? ¿Se agolpan las mujeres para contemplar cómo pulverizas el perfume sobre tu cuerpo y se desmayan con la excitación? Ya, ya sé que no te pasa eso. En realidad, es muy ridículo, pero es una muestra más de que tu cuerpo no está preparado para compartir esos olores. Si eres, qué se yo, panadero, taxista o comercial de seguros, ¿qué sentido tiene que te pongas una fragancia que se usa en las recónditas playas del Caribe mientras saltas al mar para alcanzar tu yate? Si necesitas hablar para intentar tener contacto con el sexo opuesto o con el propio, no te gastes ni un euro en perfumarte. ¿Dónde has visto a un fucker de anuncio de colonia hablarle a su pareja? Voy más allá: ¿cuándo le has visto sonreírle? Si eres mujer y no te van llamando por tu nombre voces fantasmales por la calle (yo entraría en pánico) o comienzas un nuevo trabajo en la oficina y nadie te canta o se comporta contigo como un baboso, ¿por qué no compras un agua de colonia a granel? El perfume no te va a servir para nada. En tu piel ni siquiera huele igual. Algún día tendremos que preguntarnos por qué los anuncios de colonia nos muestran a bellezas inalcanzables en escenarios inasumibles. Quizás sea para que nos olvidemos de que nos están vendiendo un simple líquido oloroso a precio de poción mágica, cuando solo es alcohol con cosas.

