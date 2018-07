La Pantoja no irá a Miami

pantojaconcierto | Liopardo

Alguien del entorno de Isabel Pantoja ha metido bien la pata: - Isabel, nos dicen que no puedes ir a EE.UU. - Bueno, seguimos con el plan que teníamos previsto. Iremos a Mayami ese. - Es que es lo mismo. - No, lo que yo digo está en Cuba. Así, mientras Isabel intenta pasar página, alguien de su entorno le ha tendido una trampa (espero que involuntaria) para recordarle que en el país de los famosos Donald (el pato y el otro) la evasión fiscal y el blanqueamiento monetario están considerados delitos tan graves como el propio tráfico de drogas o el mal traducido “homicidio en primer grado”, que aquí se llama asesinato. Porque me imagino que a la cantante no le habrá hecho ninguna gracia tener que leer en la prensa titulares como “Isabel Pantoja no podrá viajar a USA por sus antecedentes penales”. No por sus ideas políticas, como a Chaplin, sino por sus antecedentes penales. Qué mal rollo y qué innecesario cuando esa prohibición no es permanente, que podría haber esperado un par de años y tramitar el visado sin problemas. No quiero provocar un despido, pero de verdad que hay que ser un genio para apalabrar un concierto en Miami a Isabel Pantoja. No digo que los agentes de la tonadillera tengan que conocer las leyes de inmigración de todos los países del mundo; pero hasta mi vecino Alfredo, que confiesa que vive deliberadamente desinformado y no sabe la previsión del tiempo para mañana o qué es Instagram, podría contarte que una vez le negaron el visado para EE.UU. a Maradona por su afición a las drogas. Luego una segunda vez por insultar a Trump, pero eso ya es otro tema. Mientras tanto, ahora sabemos que en los aeropuertos norteamericanos hay fotos de terroristas islámicos, otra de Llamazares y un cartel de la gira de la Pantoja de 1991, con y sin barba en todos los casos por si intentan entrar camuflados.

