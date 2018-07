La paella rusa

Esta semana ha fallecido el actor Federico Luppi y con su muerte han salido a la luz (yo, el menos, no las conocía antes) historias de su vida personal que hablan de maltratos y abandonos. Muchos se extrañan porque se hace difícil pensar que es compatible ser un poco o bastante desalmado y desarrollar una capacidad extraordinaria en un oficio. Que se sepa, no hay ninguna relación entre la capacidad de darle patadas a un balón, pongo por caso, y la de tener una opinión fundamentada sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Por eso mismo, a un actor se le puede admirar por su trabajo sin necesidad de esperar nada especial sobre su vida o sus opiniones sociopolíticas. Parece mentira que todavía no lo hayamos aprendido después de tantas galas de los Goya en las que el talento y la estupidez se abrazan.

Por otra parte, esta semana tenemos una ruptura. No, no os voy a hablar del procés. Ni siquiera de un divorcio, que es algo más habitual en esta sección. Se trata de la relación entre Arévalo y Bertín Osborne. ¿Qué ha podido pasar? ¿Cómo se ha llegado a esto?

Porque Bertín y Arévalo se tenían mucho cariño. De hecho, las redes sociales están plagadas de fotos de ambos juntos. Mi preferida es esta:

Y ahora todo ha acabado entre ellos por culpa de una paella. Y ni siquiera ha sido tras una discusión por los ingredientes, sino por algo mucho más trivial. Un día prepararon una paella en casa de Bertín a la que acudieron varios invitados, entre ellos el rey emérito y la infanta Elena. Arévalo subió una foto a las redes sociales y Bertín se cabreó. Desde entonces, varios intentos de reconciliación frustrados porque después Arévalo ha hecho algún plató con el tema. La moraleja parece ser que es que una amistad será una amistad, pero la pela es la pela.