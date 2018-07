parishiltonmascotas | Liopardo

Hoy me he despertado de buen humor y por fin estoy en condiciones de abordar aquí un tema que lleva meses rondándome la cabeza. Me refiero a la mansión perruna de Paris Hilton. Tengo un perro que recogí en su día de la protectora y sé cuánto se quiere a estos animales. Quienes nunca han tenido mascotas se sorprenden a veces al ver a alguien en el parque mirando a su perro y exclamando a viva voz, sin importarle quien le escucha, eso de “¿Pero quién te quiere a ti?”, e incluso besando sin ningún reparo en la boca al mismo animal al que habías visto un minuto antes con el morro metido en el culo de otro. Yo no lo comparto, pero puedo llegar a entenderlo. Imaginad lo que sería de esta misma gente si tuviera el potencial económico de Paris Hilton. Bueno, no hace falta, yo os lo enseño ahora mismo. Esta es la cuenta en Instagram de los perritos de Paris Hilton: https://www.instagram.com/hiltonpets/ Como veréis, se puede apreciar que tienen una mansión: La casita en cuestión es una réplica a escala perruna de la propia casa de Paris en Beverly Hills. Tiene jardín, creo que también una pequeña piscina y una escalera protegida por una lujosa barandilla de hierro forjado para que los perros puedan acceder con seguridad a la planta superior a dormir en sus camitas de lujo o simplemente para contemplar las vistas desde el balcón. A la mansión no le falta ni un solo detalle. Tiene sus lámparas, sus esculturas, sus armarios para los juguetes y, por supuesto, cuenta también con aire acondicionado y calefacción. Supongo que también tendrán mayordomo porque es lo suyo con ese casoplón. Cuando Gandhi dijo aquello de que "la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que son tratados sus animales” creo que no estaba pensando exactamente en construir un Taj Mahal a escala para las vacas, pero quién sabe.

