La mano que mece a Ben Affleck

Ben Affleck y Jennifer Garner tienen tres hijos de nueve, seis y tres años. Estadísticamente, este año les tocaba tener otro, pero no va a ser así porque se divorcian. O tal vez no, quién sabe. Por lo que cuentan, Ben ha tenido un desliz con la niñera. Más bien han sido varios. Jennifer se fue a Canadá a rodar una película y Ben se quedó en Bel Air con los tres niños y la nanny de 28 años. -Señor Affleck, ya he acostado a los niños. ¿Acuesto a alguien más? -Mira, ahora que lo dices... Y claro, después todo se sabe. El mayor se entera porque una noche se levanta a hacer pis y al día siguiente hace lo que haría cualquier niño de su edad: -Papi, quiero ir a Port Aventura. -¿Para qué quieres ir allí teniendo Disneyland a un paso? -Por un trauma que tengo por lo que vi anoche en tu habitación. -Voy a ver si hay ofertas en la web. Pero al final la cosa se va complicando: -Quiero ir a Las Vegas a jugarme la pasta de la hucha cerdito. -No puedes, solo tienes nueve años. -Así no me curaré nunca. Y así, un día Ben no soporta más la presión y decide confesarlo todo. Llama a Jennifer y le cuenta lo que ha pasado: -Anoche se rompió el jarrón que nos regaló Matt Damon en nuestra boda. He intentado pegarlo con Superglue y no hay forma, y veremos como me despego el teléfono de la oreja ahora. Bueno, y también me he acostado con la niñera. -¿Cómo ha podido pasar esto, Ben? -Ya sabes que no me manejo bien con el bricolaje. -No, lo otro. -No se oye bien... Se corta. Estoy en un túnel. -¡Pero si es el teléfono de casa! Llegados a este punto, algunos se preguntan si la reconciliación es posible. Parece que Ben Affleck está poniendo todo su empeño en conseguirlo. Ha contratado los servicios de un conocido asesor matrimonial y se pasa todo el día con el teléfono pegado a la oreja. Literalmente.