La ceremonia de los Oscar desde dentro

Cuando me llamaron por teléfono no podía creer lo que estaba escuchando: -Tienes que ir a Los Angeles para informar de los Oscar en directo. -No puedo. Tengo la capa en el tinte. -No empieces. Te hemos reservado un vuelo y la estancia en una pensión con derecho a desayuno. Además, te damos treinta dólares para tus gastos. -Así me gusta viajar, por todo lo alto. ¿Y mi entrada? -Seré claro, vas a tener que colarte. Total, que he venido a comentar la ceremonia y, después de hacer realidad los sueños de algunas actrices que querían fotografiarse conmigo y de ganarle un pulso a Stallone, me he centrado en el trabajo. La ceremonia la ha presentado Chris Rock y ha bromeado con el boicot de los actores negros de color (oscuro) a la ceremonia: "Los negros no nos hemos quejado hasta ahora porque teníamos demasiadas cosas por las que preocuparnos, nos estaban matando. Cuando tu abuela está colgando de un árbol la verdad es que te importa poco el nominado a mejor película de habla no inglesa". Del resto de la gala ya habréis tenido noticias porque yo escribo esto el lunes pero se publica el martes. Además, no puedo comentar el vestuario de los asistentes porque soy incapaz de distinguir el color coral claro del rosa sin más. Así que no tengo nada que resaltar, salvo que por fin ganó el Oscar Leonardo Dicaprio, quien se dejó ver acompañado de Kate Winslet. Dentro de veinte años acudirá a la gala acompañado de la osa y así se cerrará el círculo. ¿Y ahora que Dicaprio ha ganado el Oscar qué nos queda? Nos queda Murakami, ya os lo dije. Siempre nos quedará también el incombustible Wenger o un triunfito ganando Eurovision. Mientras gasto mis últimas monedas en la máquina de vending voy cerrando esta crónica en la que no he comentado nada sobre mis preferencias, porque sé que si os digo que Mad Max me parece que está sobrevalorada o que a El renacido le sobra como mínimo una hora de metraje voy a tener problemas. Además, mi avión sale ya y todavía tengo que colarme en el baúl de alguien, que se les olvidó pagarme el billete de vuelta.

