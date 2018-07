La casita de Rappel

Falta poco para que en nuestros hogares se escuchen estas conversaciones: - Papá, mamá, he sacado una nota muy alta en las pruebas de acceso a la universidad y quiero dedicarme a estudiar ingeniería genética. -Tú eres tonto, hijo. Aprende de tu hermano, que es vidente. ¿Os parece una barbaridad lo que estoy diciendo? Esperad un momento, que os voy a dar una noticia y luego lo decidimos: Rappel vende su casa, situada en el madrileño barrio de Salamanca. Si tenéis dos millones y medio de euros podéis comprarla porque, en realidad, es una ganga y esto lo digo totalmente en serio; porque la vivienda en cuestión, que se encuentra en un famoso portal inmobiliario, se trata de un dúplex con unos 350 m2 construidos y más de 1.300 de zona ajardinada, con piscina interior, tres plazas de garaje y un trastero más grande que algunas soluciones habitacionales. Liopardo | Liopardo Y ahora me diréis: “Claro, pero es Rappel, el de las túnicas de colores y las gafas del revés; su casa no tendrá nada aprovechable”. Aquí os tengo que dar la razón, porque tras ver las fotos que se publican en el portal inmobiliario ( http://www.idealista.com/inmueble/32102316/ ), la casa combina distintos estilos que varían desde el rococó muy tardío al tan socorrido estilo “bazar chino en liquidación”. Pero, entre todas las fotos de la vivienda en venta, me quedo con una: Liopardo | Liopardo No sé por dónde empezar a comentar esta foto. Al principio no había reparado en ella, porque me parecía la esquina de una librería y la situaba en el salón de la casa. Luego he empezado a fijarme en el elemento que aparecía en la parte inferior derecha y he descubierto que se trata de un baño y las estanterías llenas de libros que aparecen detrás están pintadas de tal forma que si te haces un selfie mientras le das al baño su uso natural, parece que estás concentrado pensando en algo que estás leyendo en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. La combinación decorativa resulta lamentable pero el mensaje subliminal que oculta es propio de un genio. Aprended de este señor, que además es vidente. Liopardo | Liopardo