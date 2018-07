La alopecia del príncipe Guillermo

¿Qué le pasa a la prensa del corazón? ¿Es que no hay noticias para llenar páginas? Bueno, esto ha pasado siempre, pero tampoco importaba porque era fácil encontrar alguna. Por ejemplo, la infidelidad de Fulanito, que al parecer tiene una relación con Menganita. Se entrevista a Menganita, que dice que sufre mucho por ser la otra. Luego a Fulanito que, al fin, decide reconocer esta infidelidad ante las presiones de la prensa. Ya es el turno para que aparezca la mujer de Fulanito para contar lo mal que lo está pasando e, incluso, para la ex pareja de Menganita que ha sufrido en silencio la cornamenta. Y los amantes anteriores que tuvieron cada uno de ellos, incluso de la mujer de Fulanito, que al final resulta que de santa tiene poco...

Si las revistas tienen este chollo y son capaces de extraer veinte exclusivas de un solo desliz, sea real o inventado, ¿qué necesidad hay de cruzar ciertas líneas rojas? Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, tiene 17 años. Por lo tanto, es menor de edad y no hay excusa alguna para el seguimiento exhaustivo que tiene por parte de una parte de la prensa. Mucho menos parece de recibo que alguien se crea con el derecho de analizar si tiene una relación o no. Y todavía menos para ofrecer nombres e ilustrar la noticia con alguna foto.

Y más cuando la noticia la tienes delante de tus ojos sin salir de las casas reales. El rey emérito yendo a Suiza a celebrar el cincuenta aniversario de Iñaki Urdangarín. ¿No existía un pacto para aislarle? ¿Qué hace Juan Carlos en la celebración de su cumpleaños y acompañado de Sofía? Si no hay valor para hablar de ellos, también podrían haber comentado que al príncipe Guillermo se le ha caído el pelo. Literalmente. Bueno, según los medios cortesanos, “ha decidido cambiar de look”. No es un drama. Drama sería que hubiera heredado las orejas de su padre, porque ahora no tendría con qué tapárselas.