Kylie Jenner desayuna cereales

Leer la prensa rosa te hace ver la realidad distorsionada. Ves a toda esa gente rodeada de lujo y ajena a que hoy, por ejemplo, es lunes, y piensas que su vida es muy cómoda. Pero las cosas no son siempre como parecen. Según la revista Forbes, Kylie Jenner, empresaria, modelo, diseñadora, familia de las Kardashian, tiene un patrimonio valorado en unos 900 millones de dólares, a pesar de contar con solo con 21 años de edad. No soy muy bueno en matemáticas, pero eso supone que tiene acumulados más de 100.000 dólares por cada día que ha pasado en este valle de lágrimas que es el mundo.

Con esas cifras, pudiendo vivir a un ritmo de más de 100.000 dólares diarios, seguramente habréis deducido que la vida de Kylie ha sido fácil, pero las apariencias engañan. Publicó la semana pasada este tuit, que obtuvo más de 30.000 RTS y 200.000 me gusta:

"Anoche tomé por primera vez cereales con leche. Mi vida está cambiando. Siempre me han gustado los cereales, pero hasta ahora nunca los había probado con leche".

O sea, que se tomaba los ‘frostis’ a ‘puñaos’ y ahora ha descubierto que se pueden tomar bañados en leche, algo que los demás sabemos desde preescolar. Ya en uno de los siguientes tuits aclaró que pone primero los cereales en el bol y luego vierte la leche. Parecía buscar la aprobación del proceso, dudando sobre si el método empleado era el correcto. ¿Y si se llena primero el bol con la leche? ¿Y si hay que echársela por encima de la cabeza? Incluso aparenta inseguridad cuando alguien le pregunta si ha usado leche de almendras y ella contesta que no, que leche entera.

Tomar cereales con leche le ha cambiado la vida. Me pregunto qué pasará cuando pruebe el jamón de Jabugo, una paella o un buen cocido. A mí me cambió la vida un plato de gazpacho de mero que probé en Santa Pola antes de la jubilación política de Rajoy. Lo siento, pero los cereales no me gustan.