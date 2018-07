Kim Kardashian y los problemas de ser rica

A Kim Kardashian le han robado en París once millones de euros en joyas. Supongo que lo primero que algunos os preguntaréis es cómo y para qué puede viajar a París alguien con joyas valoradas en once millones. La respuesta a esta pregunta es que ella puede porque puede. ¿A que vosotros no podéis? Por supuesto que no. Pues eso. Más de cuatro millones de euros del total de once se corresponden con un anillo de boda de 20 quilates, un diseño de Lorraine Schwartz ayudado por Kanye West, el hombre que tiene la misma cara cuando gana un disco de platino que cuando le cuentan que acaban de derribar las Torres Gemelas. Por lo visto (yo me he fijado ahora), a Kim le gustaba lucirlo y hay bastantes fotos de ella con este anillo en las redes sociales. Se trata de un diamante que a un vasco le costaría levantar, casi del tamaño del peñón de Gibraltar, engarzado en un anillo de oro del bueno. Para los que no estéis muy al día en el mundo de la joyería os diré que se puede apreciar la diferencia entre este anillo y los que vosotros regaláis habitualmente a vuestras parejas, que son un poco más económicos, aunque he de reconocer que muy vistosos: Liopardo | Liopardo Además de tener colores más vivos, este tipo de anillos tiene la ventaja de que se pueden comprar en una tienda china on line para poder decirle después a tu novia que tu joya consiste en “un Diamante Anillo Del Dedo Del Led luces de Colores de La Mezcla De Plástico resplandor intermitente anillo del dedo decoración del partido suministros iluminan juguetes”. Ni Kanye West supera esto. Parafraseando a Cortázar, cuando obsequiáis con este anillo a vuestra pareja, no le regaláis “el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa”. Le estáis haciendo un favor, aunque en ese momento quizás no lo entienda.