Kim Kardashian y los donuts

Empìezo el repaso a la prensa del corazón de la semana y me encuentro con que Kiko Rivera nos dice que intenta llevar una vida lo más normal posible. Kiko Rivera y normal en la misma frase. Me salto la noticia y sigo.

Kate Middleton lleva un vestido de Zara. Que no lo digo yo ni me importa lo más mínimo la ropa que lleva Kate o el resto de su familia, pero es el titular de otro artículo de esta semana. Te dicen, además, que vale 39,95 euros (el vestido, no Kate) y que tú lo puedes llevar. Por eso, porque vale menos de cuarenta euros y porque lo venden en Zara, pringada. Si no, de qué.

También nos cuentan esta semana que la hija de Romy Schneider anda bastante mosqueada por el estreno de la película sobre la vida de su madre en la que nos la presentan como una desequilibrada y alcohólica. La película, titulada 3 noches en Quiberon, se ha presentado en el Festival de Berlín y narra el último año de la vida de la actriz. No me interesa lo suficiente como para ir a verla, con eso os lo digo todo.

Por lo demás, ya se ha iniciado la época de los posados en bikini. Sara Carbonero ya se ha lanzado en Instagram porque probablemente sea la primera de nuestras famosas que ha terminado ya su calculada operación bikini. Aquí la tenéis:

A mí una cosa que me gusta mucho de las fotografías de Sara son sus hashtags, ya lo he comentado en alguna otra ocasión: #modovacaciones #familia #slowlife #creandorecuerdos #boom. Yo añadiría más: #terminadaoperaciónbikini #séqueestáisrabiando #lomíomehacostado

Menos mal que Kim Kardashian nos asegura haber encontrado el truco para que su pasión por los donuts no le pase factura. Según ella el secreto es que te puedes saltar la dieta cada diez días. No me lo termino de creer, Kim, pero me encantan los donuts y necesito tener fe en algo. Lo probaré.