Kiko Rivera poeta y el Prince más hispano

En una revista se comenta que Kiko Rivera ha publicado una foto en Instagram en la que se muestra “más poeta que nunca”. Yo conozco al Kiko DJ, incluso al Kiko actor; pero soy de los cree que cada uno tiene sus facultades y me ha extrañado que una de ellas sea la literatura.

La foto es esta:

Así que el comentario a pie de foto, el presunto poema de Kiko según la revista, era: “La lluvia es eso que pone más juntos a los que están juntos, más lejos a los que están lejos y más solos a los que están solos”.

Véase que él no dice en ningún momento que la frase, poética o no, sea suya. Y yo me he puesto a buscar la frase en cuestión y he encontrado esto:

Ahora muchos dirán que ha plagiado. No sé qué tiene Twitter que los tuiteros denuncian sus plagios incluso con más vehemencia que los ganadores de un Nobel. Es más, por algún extraño motivo, quienes denuncian estas prácticas suelen ser otros y no el propio autor, a quien probablemente le resbale.

Por lo demás, durante estos días se cumplen dos años de la prematura muerte de Prince. Ante el vacío de acontecimientos semanales, las revistas dedican un espacio a la efemérides y quiero destacar una que, analizando las redes sociales de Penélope Cruz y Jordi Mollá, llega a la conclusión de que Prince tenía una conexión importante con España. ¿Cómo? Sí, porque resulta que en una entrevista en el programa de Larry King dijo que la costumbre de la siesta es una maravilla y que los norteamericanos tenían que importarla.

Y ya está, esta sería la conexión.

Dejemos claro que esto sí que es un plagio de Twitter, concretamente de una idea de @HugoIzarra.

Ojalá ver una foto de Prince durmiendo la siesta con el perrín.