Kiko Rivera: de niño a DJ

Voy a empezar con una confesión: no podría decir si un DJ es bueno o malo. Sí, se supone que llevo casi cinco años en Twitter y debería saber de todo, pero ya tengo bastante con saber de geopolítica, de ingeniería naval y de la cría del canguro enano en cautividad. Por eso, no puedo saber si Kiko Rivera es un DJ que merece que le contraten en Suiza o en Alemania, pero esto es algo que está ocurriendo. Y puede que sea porque es bueno. Lo ignoro. Tengo la edad suficiente para haber visto a Kiko Rivera cuando solo era Paquirrín, un niño pequeño de rubia melena. Me refiero a cuando salió al escenario en los brazos de su madre, se acercó al micrófono y repitió eso de “canne”. La verdad es que resultó que algún dios le escuchó y dijo “Este niño quiere carne, le va a sobrar”. Después le he visto alguna vez, haciendo de todo: intentando entrar en la cantera del Real Madrid, de secundario en una película de Torrente y hasta discutiendo y llamando “carajaula” en Twitter a alguien que le reprochaba que defendiera la inocencia de su madre, como si no fuera lo más normal del mundo. Ha hecho y hace muchas cosas. Por ejemplo, le acabo de ver en Instagram, posando con un mono. Mirad: Liopardo | Liopardo Fijaos en la expresión del mono, que es el de delante. Parece bastante asustado. Ahora le imagino en una discoteca, de pie ante una enorme mesa, rodeado de sus discos, su secuenciador, su amplificador, su mesa de mezclas, su cochinillo, su paletilla de cordero con patatas y los auriculares puestos, gritando “Vulevú cusé avecmuá”. Pensad qué hemos hecho nosotros durante todo este tiempo. Yo solo he estado en Twitter, poco más. Michelines sí que tengo alguno, por eso me solidarizo con él. Madre mía, qué bajona. ¿Sabéis lo qué os digo? Que voy a comprarme un mono de peluche.