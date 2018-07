Jennifer Lopez y Elle McPherson. ¿Qué más queréis?

Alex Rodríguez, al menos aquí, en España, constituye la excepción a la regla general que dice que en una pareja la mujer suele ser eclipsada por el hombre. Es un ex jugador de béisbol de origen dominicano, de los Yankees de Nueva York, concretamente. No fue un jugador cualquiera, ganó dos guantes de oro y nueve bates de plata y fue el jugador más joven en alcanzar los 500 homerunsm y en 2007 firmó el contrato más caro de la historia del béisbol (276 millones de dólares por diez años). ¿Impresionante, no? Pues aquí, en España, es simplemente el novio de Jennifer Lopez (así, sin tilde, que es una de las cosas que se pierde en EE.UU.).

La pareja ha sido noticia esta semana porque se han comprado un pisito. Concretamente, un apartamento valorado en 15,3 millones de dólares en 432 de Park Avenue en Nueva York, entre las calles 56 y 57, es decir, en la torre residencial más alta del mundo. Unos 370 metros cuadrados, 3 dormitorios, 5 baños y vistas panorámicas de Central Park. He encontrado un vídeo del año 2013 con el que os podéis hacer una idea de lo que puede ser vivir en ese edificio:

Pensad en la pereza que da bajar la basura desde el piso 95, sobre todo cuando se va la luz. Es lo que yo hago para no ponerme a llorar desconsoladamente.

- Pero en esos edificios habrá un conserje que te bajará la basura.

- Peor todavía. Habrá que pagar su sueldo y la Seguridad Social.

- No, tampoco porque... - ¡Que te calles!

Al menos, esta semana hemos podido ver a Elle Macpherson cumpliendo 54 años. Impresionante, como siempre. Puede que ahora más que nunca. No tenéis que creerme sin más, aquí os traigo un testimonio de su cuenta de Instagram: