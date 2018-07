Irina rima con piscina

Irina Shayk también está de vacaciones. Como yo. ¿Os había contado ya que estoy de vacaciones? Creo que sí, pero me gusta recordarlo, porque es una de las cosas que hacemos todos cuando estamos de vacaciones. Lo decimos mucho y subimos fotos a Instagram, desde la playa, con los pies en la arena o en el agua, o de cuerpo entero los más atrevidos, y con el texto “Aquí, sufriendo”. No hay distinción, y no importa que seas rico o pobre, feo o guapo, porque Instagram nos iguala a todos en este tema tan ridículo como necesario. Si no hay fotos compartidas, no has estado de vacaciones. Esto es tan cierto como que si no subes la foto del sushi que te vas a comer coges el anisakis. Irina Valérievna Shaijlislámova, que así se llama realmente la moza, también se hace fotos. Y he descubierto que tiene una piscina y una gran atracción por los animalitos hinchables. No, no me estoy refiriendo a Cristiano Ronaldo ni a Bradley Cooper, sino a los que se compran en cualquier bazar de primera línea de playa para que el niño deje de berrear porque, de repente, resulta que el cubo y la pala que compraste el año pasado ya le parecen demasiado mainstream. Y así, hemos podido ver a Irina cabalgando sobre un tiburón en su piscina con bastante realismo. Observad el detalle de la melena que, pese a estar mojada, parece que la mueve el viento. Repito que lo que hay que mirar es el pelo, no el trasero.

irina1 | Liopardo

Y claro, lo mejor que se puede hacer tras la doma de tiburones es relajarse plácidamente sobre una tortuga. Mirad qué pose más natural.

irina2 | Liopardo

Cualquier hombre ha soñado alguna vez con poder pasar un día en la piscina con Irina Shaik y decirle que, por favor, vaya a por un par de cervezas frías. Yo, a veces, lo hago y sé que aprovecharía ese momento para quitarle la tortuga, tumbarme allí y hacerme una foto para subirla a Instagram con el texto “¿Os he dicho ya que estoy de vacaciones?”.