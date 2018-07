sharonstoneinstinto | Liopardo

Este verano no hago otra cosa que ver a gente en traje de baño. Bajo a la playa y está todo el mundo en bañador. Subo a casa y pongo la tele y están retransmitiendo la natación o el waterpolo de los JJ.OO. Tengo que escribir algo, repaso las revistas y no veo más que fotos en bañador... Y es que no hay otro tema, parece que el mundo entero está en remojo. Vosotros pensaréis que yo voy a ser más original y no voy a sucumbir a la facilidad de la foto piscinera. También lo pensaba yo hasta que me he topado con esto: Sí, es Sharon Stone, una señora de casi sesenta años. Ahí la tenéis, sin maquillaje, sin pasar por la peluquería y en bikini, después de haber superado un derrame cerebral en 2001 bastante grave que le afectó temporalmente al habla y la dejó coja también por un tiempo. Es la Sharon Stone mito sexual de los noventa, que (de esto apenas se habla) consiguió entrar en la universidad a los quince años y que colabora con varias organizaciones humanitarias. Está estupenda, solo hay que verla. Parece que no ha pasado el tiempo desde que apareció en Desafío Total (la buena, la de Verhoeven, que es de 1990) o Instinto Básico (1992, del mismo director). De esta última película se cuenta que Sharon, al ver montada la escena del cruce de piernas, le pidió al director inicialmente que la borrara; pero luego recapacitó y le dijo que no había problema incluyéndola. Supo que era importante para la historia que se contaba. Supongo que ya tenía bastante con lidiar con Michael Douglas quien, por aquellas fechas, estaba atravesando su problema confeso de adicción al sexo. He empezado hablando de bañadores y he acabado hablando de la adicción al sexo. Esto me sirve para finalizar con un consejo: las gafas de sol no sirven para ocultar que estás mirando culos en la playa. No eres James Bond, solo el vecino salido con gafas polarizadas. De nada.

