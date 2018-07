Historias de ex misses

maria-jesus-ruiz-5 | Liopardo

A mí me gustaría comentar que el príncipe Harry se casa con Begoña Villacís, que la familia Campos y sus setecientas maletas han ocupado un avión entero para viajar a Nueva York o que Velaske piensa ke no eres guapa. Pero uno no tiene siempre el cuerpo para risas y os pido disculpas por anticipado por la chapa que os voy a dar esta semana. Leo que una tal María Jesús Ruiz Garzón (al parecer, fue Miss España o algo así) ha estado este 'finde' en un programa de televisión diciendo que mintió cuando estuvo no mucho antes en ese mismo estudio afirmando que su pareja la había maltratado: “Me inventé que Gil Salgado me maltrataba psicológicamente. Sí, fui muy mala. Y eso está mal, porque engañé a la gente con una acusación terrible, porque José María puede ser todo lo que quieras, testarudo, borrico…, pero ha sido el único hombre que me ha hecho feliz”. No, no has sido muy mala, María Jesús. Se trata de algo mucho peor. Te lo explico ahora mismo. Supongo que sabes que hay personas que utilizan indebidamente el argumento de que existen denuncias falsas para desacreditar cualquier actuación en violencia de género. Ya, ya sé que no tiene mucho sentido porque hay muchas más denuncias falsas por robo, por ejemplo, para cobrar el seguro, y a nadie se le ocurriría pedir que se supriman los delitos contra el patrimonio porque hay denuncias falsas. Pero tú, María Jesús, deberías saber que cada vez que una mujer dice que ha mentido al denunciar una agresión física o psicológica, se debilita la posición de muchas mujeres que sí que están amenazadas y esto pone en peligro la seguridad y la protección de las víctimas reales. Así que, más allá de que tu actuación pueda ser constitutiva de delito, que ya lo dirán los Tribunales, es moralmente detestable. Y este tipo de entrevistas no deberían emitirse en directo en horario de gran audiencia. Y ya está. Eso es todo lo que tenía que decir.

