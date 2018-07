Yo hice a Jesulín III

Jesulín de Ubrique ha decidido volver a los ruedos siete años después de retirarse. Hasta aquí todo normal, porque casi todos los toreros vuelven tarde o temprano (al lugar del crimen, dirán los animalistas).Ya ha anunciado que va a torear con Juan José Padilla (sí, sí, ese mismo) el 19 de agosto en Cuenca.

Lo que hace distinto a este caso es que Jesulín no es precisamente ni Belmonte, ni Dominguín, ni Bienvenida, ni El Cordobés; así que él se ha distinguido publicando un vídeo para anunciarlo, que es una auténtica obra maestra. Me dicen que lo ha dirigido James Cameron y me lo creo.

Tenéis que verlo:

Siento el spoiler, porque igual queríais esperar al final de la película para saber que el misterioso hombre que corre y hace flexiones y abdominales vestido con un chándal azul y cubierto con una capucha para que no se vea su rostro no es Sylvester Stallone. Ni siquiera es Andrés Pajares en "Yo hice a Roque III", sino que es el de Ubrique modelando su cuerpo mientras corre por las calles de Cuenca vestido con un chándal azul y tapado con una capucha. Mientras esculpe sus músculos lo comentan ciudadanos de todo el mundo desde el móvil. Hay hombres y mujeres, occidentales, orientales, subsaharianos y del antiguo bloque del este. Seguimos tras este hombre que hace flexiones y abdominales en la plaza de toros, que corre por las calles de Cuenca y pasa por su campo de fútbol hasta que llega a la catedral, subiendo las escaleras mientras los niños gritan: "¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto!". Ahí es cuando muestra su rostro y todos sonríen. Sonríen los niños y los adultos, sonríe su cuadrilla porque volverá a tener un buen trabajo y sonríe Belén Esteban porque esto puede relanzar su carrera, que se estaba estancando un poco.

Entonces Jesulín explica que vuelve a los toros por ellos, por los niños. Porque no hay vocaciones, que diría el Obispado de Orihuela. Alguien tenía que sacrificarse y lo ha hecho él. Ni siquiera compartir cartel con Padilla le ha hecho reflexionar. Está decidido. Vuelve el hombre.