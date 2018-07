Gigi Hadid y el memo

Gigi-Hadid | Liopardo

Recordaréis las imágenes de Gigi Hadid saliendo de un desfile (de una marca que no me paga, así que la omito) en la Semana de la Moda de Milán. Ya en la calle se le acerca un hombre y la asalta por detrás, la agarra y la levanta, ella se defiende hasta que al final él la suelta y sale corriendo, no sin antes recibir un buen codazo en la cara que a mí me supo a muy poco. ¿Cómo llegó hasta ahí ese sujeto? Esto es lo grave, porque era una zona de acceso restringido. Resulta que trabaja o lo hacía para la televisión ucraniana y tiene un nombre que yo no voy a repetir, porque ahí es donde radica el problema. Es triste que estemos haciendo famosos a macarras y que, al final, puedan vivir (muy bien en algunos casos) de su mediocridad. Hablo de personas cuya única valía pasa por acosar o por el hecho de que un día tuvieron relaciones reales o inventadas con un famoso. Lo que podríamos llamar el ascenso social postcoital, una forma refinada de acoso psicológico. Este memo disfrazado de memo es el mismo que empezó tímidamente regalando un ramo de hortensias a Madonna porque ella había manifestado en una entrevista que las odia, para poder presentarse como un fan rechazado. Como alguien le rio entonces la gracia, pasó a besar en la boca a Will Smith en el estreno de Men in Black 3, a romperle las gafas a Brad Pitt en el estreno de Maléfica y a sobar a Kim Kardashian en la Semana de la Moda de París, montando su altercado en cada ocasión, y consiguiendo el aplauso de sus seguidores, todavía más tontos que él. ¿Y ahora qué? Es importante saber que este tipo tiene su público que le vitorea. Hace poco leí un artículo que contaba cómo en un país del norte de Europa han conseguido reducir el bullying con el sencillo método de explicar a los niños que no hay que reírle las gracias al acosador. Ese es el camino.

