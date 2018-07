Feliz 2018

vestidopedrocheok | Liopardo

Se ha hablado (otro año más) de la vestimenta de Cristina Pedroche al presentar las campanadas junto a Chicote. No voy a entrar en este tema y me remito a lo ya dicho en años anteriores: a quien no le guste, que cambie de canal. A mí me parece muy bien todo, salvo que la comparen con María Patiño porque también lució un vestido con transparecias. Mira, eso no. En cuanto a los temas de actualidad, leo en una revista que Carmen Martínez-Bordiú comunicó a amigos y familiares que su madre había fallecido enviándoles un Whatsapp con el texto: "Mamá ya no está con nosotros". También cuentan, y esto no es ninguna sorpresa, que ha dejado una abultada herencia al sumar en vida los bienes heredados de su padre y de su esposo, Cristóbal Martínez Bordiú. No quiero hablar de este tema porque me indigno y pierdo el buen espíritu que debe presidir el cambio de año. Mientras tanto, Sofía Vergara felicitaba en Instagram el cumpleaños a su marido. No es casualidad que Joe Manganiello naciera un 28 de diciembre y se convirtiera así en la inocentada de todos cuantos pretendimos alguna vez el amor de Sofía. Aunque, si lo piensas bien, Joe viene a ser el equivalente masculino de Sofia. Guapo y con cuerpazo. Están bien juntos. Hay que saber perder y aceptarlo, sobre todo cuando se aprecia claramente que es más fuerte que yo. Y ahora quedan los propósitos para el año que empieza. Me apuntaré a un gimnasio. Comeré sano. Perderé peso. Dejaré de fumar. Dejaré de beber. Dejaré de oler pegamento. Pero no como todos los años. Este será distinto porque lo voy a conseguir. De verdad. Como en 2017, pero en serio. Vosotros me entendéis porque seguro que hacéis lo mismo.

