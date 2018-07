Feli y Alba sin tregua navideña

Todos sabemos que algún día los aspirantes a psicólogos estudiarán las publicaciones en las redes sociales de Alba Carrillo y Feliciano López como ejemplo del comportamiento pasivo-agresivo o de alguna patología similar. Hemos aprendido dos cosas muy importantes de Alba y Feliciano. La primera es que un matrimonio de once meses puede dejar más secuelas que uno de veinte años. O peor, más que dos años en el frente en la guerra de Irak. La segunda es el riesgo que tienen las redes sociales tras una ruptura. Son todavía más peligrosas que la combinación del alcohol con la mensajería instantánea. Aunque se atacan por igual en otros medios, el grueso del combate se está viviendo en Instagram. Pasaron por una etapa de las fotos con mensajes indirectos (imagen + ñiñiñi) y comenzaron la segunda, la del ataque musical. Feliciano publicaba un reggaeton llamado “Traicionera” (madre mía, Feliciano) y Alba contestaba con el “Me cuesta tanto olvidarte”, de Mecano. Así estuvieron durante unos días. No es culpa nuestra que ahora veamos indirectas en todo lo que publican. Nos han empujado a ello. Nos han hecho creer que todas las publicaciones de ella hablan de él y todas las de él de ella. Esta semana leemos un texto de él en Instagram: Y nos preguntamos si es solo una casualidad lo de que le ha tocado “enamorarse de cosas raras y personas locas”. Parece que Alba no lo cree, porque su siguiente post no puede ser fruto del azar:

Al final creo que no hay atisbo de tregua navideña. Ni siquiera se ha firmado un alto el fuego para que la Cruz Roja pueda entrar a retirar los cadáveres que van cayendo por el camino. Ni el frío de Laponia, donde estuvo recientemente Alba, es capaz de enfriar los ánimos. Nada, está todo perdido. Solo podemos apelar a los amigos de la pareja: si les queréis, quitadles el móvil.