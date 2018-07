Espía como puedas 2: El regreso de Bárbara Rey

reyjuancarlosbarbara | Liopardo

Esta semana el protagonista de la prensa rosa (y de la amarilla también) es Juan Carlos I. Algún medio se centra en lo más actual, como la relación de nuestro rey emérito con la condesa Marina Cicogna (léase “Cicoña”). Nos dice que han comido al menos dos veces en las últimas semanas en un restaurante famoso por sus huevos rotos. Pero cuando parece que la combinación Cicoña, huevos rotos, rey y acompañante femenina nos va a llevar a algún lugar escabroso, se desvela que la relación parece que no es sentimental porque ella tiene pareja, de nombre Benedetta, aunque en otro tiempo tuvo como amantes (siempre según esta fuente) a Warren Beatty o Alain Delon. Vamos, que ella es bisexual, o lo fue en algún momento y el rey es muy moderno por esto (así lo he llegado a leer). Pero, a lo que vamos: ella nada de nada con el monarca. También resurge algo tan antiguo como la relación entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. Que si Bárbara le hizo fotos, que si más adelante le grabó, que si le pagaron por su silencio, que si entraron a robar unas grabaciones a casa de Bárbara, que si tuvieron que intervenir los servicios secretos... Como no voy a hablar del rey y los supuestos pagos con cargo a fondos reservados porque mi abogado no me deja, solo me queda decir que las informaciones que relacionan al patriarca Borbón con distintas señoras o no son tales o datan de hace unos treinta años. Y es que él ya tiene 79 años y la edad pasa factura incluso a la realeza. La noticia es que no hay noticia, salvo que hemos sabido que Bárbara Rey acudió a una tienda de espías y se compró el equipo completo: cámaras, micrófonos, una gabardina, unas gafas de sol, un diario con dos agujeros para los ojos y muchas cintas VHS para grabar su propia película de destape. Todo muy ochentero. Vivan las hombreras y el pelo cardado.

Publicidad