Entrevista de ultratumba con Camilo José Cela

Esta semana puede que hayamos descubierto un nuevo género periodístico: la entrevista mortis causa mediante representación. Dicho así parece raro pero, una vez que sabes de lo que se trata, no solo no mejora, sino que es peor de lo que creías. Porque ahora resulta que Marina Castaño ya no concede entrevistas como viuda de Camilo J. Cela, sino como él mismo. Le preguntan si el día más feliz de su vida fue cuando supo que ganó el Nobel y ella se rasca la entrepierna y, con voz grave, contesta que, como escritor, sí. Y luego dice que ella (que en esos momentos es él) sabe que estos premios se conceden de antemano, pero que no es partidaria o partidario. En lo que hace al fondo del asunto, creo que lo hace francamente mal. Por eso me he tomado la libertad de corregir algunas de sus respuestas. Este es el resultado: – ¿Qué le parece que otro Nobel, Vargas Llosa, esté pasando la purga mediática por la que pasó usted? –Mario se ha enamorado como un cadete de caballería. Últimamente se deja ver con sonrisa picarona, así que lo comido por lo servido. – ¿Qué aconsejaría al jurado del Premio Cervantes? –Mire, yo no daba consejos cuando vivía, así que ahora menos. ¿Le he dicho ya que estoy muerto? – ¿Qué es más difícil, ser fiel a la misma mujer toda la vida o escribir una buena novela? –¿Esto lo va a leer Marina? - Sí. -(Se muestra nervioso) Yo... yo siempre le he sido fiel a Marina. – ¿La Academia puede seguir siendo la misma tras admitir «almóndiga» y «arrascar»? -Me parece bien. Yo mismo me arrascaría las almóndigas ahora… ¿Seguro que Marina va a leer esto? -Probablemente. -(Cada vez más nervioso) Bórrelo. Ponga que me parece muy mal y que no pueden admitirse estos vulgarismos. -¿Y qué es lo que le sigue cabreando? .Esta entrevista, por ejemplo. Estoy muerto y no me dejáis tranquilo. Soy la segunda persona del más allá con más comunicaciones después de Juanito… ¿Seguro que a Marina le va a interesar leer esto? -Supongo que sí. -Noto interferencias... Se pierde la señal... Adiós. -Pero... -¡Adiós, coño!