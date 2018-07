Elsa Pataky, la deportista total

patakydeportesportada | Liopardo

Estaba tomando café con un amigo y me comentaba que el deportista más completo del mundo es Ashton Eaton, el estadounidense que tiene la marca mundial de decatlón y acaba de ser elegido mejor atleta del pasado año. Yo he negado con la cabeza, mientras él me repetía: “Que sí, que es muy bueno en carreras de velocidad, de media distancia,en lanzamientos y en saltos”. “Tú no has visto a Elsa Pataky”, le he contestado. Y él ha soltado una carcajada. Me ha ofendido que pensara que estaba bromeando, así que he cogido mi teléfono móvil y he abierto la cuenta de Instagram de Elsa (@elsapatakyconfidential) para ir mostrándole algunas fotos. Porque vosotros no lo sabéis, pero mientras estamos tumbados en el sofá actualizando nuestras redes sociales, ella se sacrifica y practica todos los deportes posibles por nosotros. Y cuando digo todos, me refiero a absolutamente todos. Le he mostrado a mi amigo que Elsa trabaja sus abdominales en el gimnasio: -A ver si te crees que Eaton no se pasará horas también en el gimnasio para obtener esos resultados. -Tranquilo, acabo de empezar. ¿Sabes si tu ídolo practica natación como Elsa? -Es posible que Eaton también vaya a una piscina. -Bueno, ¿y senderismo? -Pues no lo sé (ya empezaba a estar inseguro). -Le concedemos el beneficio de la duda, pero ahora vamos con las artes marciales. ¿Sabes si tu decatleta favorito practica taekwondo? Ya estaba con la boca abierta, pero quería terminar de convencerle: “¿Y montando a caballo? ¿Eh? ¿Lo has visto practicando equitación? -Vas a tener razón. Solo le falta practicar algún deporte de motor. -No, no le falta. Aquí la tienes haciendo motocross. -No me lo puedo creer. -Sigue pidiendo. -No sé, voy a decir una barbaridad. ¿Practica también surf? -Mira. -Por favor, no sigas. Me he agotado viéndola. -Lo siento, debería haberte prevenido. -¿Sabes? El lunes me apunto a un gimnasio. Tengo que hacer algo para cambiar mi vida. No le he querido decir nada porque yo ya pasé por eso. Se apuntará al gimnasio y se borrará antes del segundo mes. Ahora solo sufre el famoso estrés postpataky, pero de todo se sale.

