Elsa Pataky y la arañita

Esta semana Elsa Pataky ha publicado un vídeo en el que muestra lo que hace cuando se encuentra una araña como un Airbus Beluga, la Godzilla de los arácnidos, en la pared de su casa. Y no, lo que hace no es llamar al 112 ni sacar un lanzallamas. La actriz apuesta por salvarle la vida y dejarla en el jardín para que siga viviendo su vida; tal vez poniendo cientos de huevos de futuras arañas que volverán a penetrar en su casa.Teniendo en cuenta que en Australia, donde vive, la mayoría de especies son venenosas de uno u otro modo, hay que tenerlos bien puestos para hacerlo.

Y es que la Pataky explica que, cuando ocurre algo así, no la mata sino que la echa de la casa usando un tupper que seguramente le habrá prestado su suegra de la última vez que hizo cocido de koala y un sobre bastante grande, tal vez un resto de la última campaña del PP. o la paga extra de Patricia Botin.

Vuestras reacciones al ver el vídeo fueron de lo más variado y abarcaban desde quienes la felicitaban por haber salvado la valiosa vida de una araña inofensiva (o no) hasta quienes afirmaban – estos eran bastantes más – que en un caso similar quemarían la pared, la casa, el barrio, la ciudad y hasta el continente entero.

Me sorprendió que algunas y algunos de vosotros apelarais a que Elsa está casada con Chris Hemsworth para decirle que la extradición de la araña al jardín debería haberla hecho él. ¿Por qué? ¿Porque es Thor? ¿Acaso la araña es Spiderman? ¿O pensáis que él debería sacar el martillo y derribar la casa?

No, ella sola es muy capaz de solucionar estos problemillas. Es que no sé quién os habéis creído que es Elsa. A mí me tuvo engañado, pero ya no. Es la versión más salvaje de Frank de la Jungla, la deportista total.