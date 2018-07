El vídeo de Kiko Rivera o el horror

kikoriverayoutuber | Liopardo

Estaba hojeando las revistas de esta semana con bastante desgana, resultado de una compleja combinación entre la astenia primaveral y la ausencia de noticias relevantes. Estamos con lo de siempre. Que si Íker y Sara Carbonero que van a volver a ser padres y no sabemos si su hijo nacerá en Oporto o puede que en EE.UU. Que si Shakira y Piqué esperan a su tercer hijo. Podríamos jugar a adivinar su nombre. Yo apuesto por uno de Pokemon o el de una deidad de una isla del Pacífico. Y, de repente, encuentro algo muy importante. Resulta que la noticia de la semana estaba escondida en una de estas revistas cuando debería ser portada de todas ellas. Parafraseando al coronel Kurtz, yo he visto el horror porque el horror tiene una cara y creo que debo hacer del horror mi amigo antes de que ocurra lo que se anuncia entre líneas que va a ocurrir. Sí, amigos, porque nos cuentan que han robado en casa de Kiko Rivera e Irene Rosales. Otro robo más, diréis. No, es bastante peor. Leo que se han llevado un par de ordenadores “con material muy comprometido”. La noticia continúa insinuando que este material tendría contenido sexual. Espero que no sea cierto. Por ellos, por supuesto. Pero también por nosotros. Un escalofrío recorre mi espalda pensando que existe una amenaza real de que esas imágenes llegarán a nuestros ojos. Porque sí. Porque si llegan a filtrarse siempre habrá algún “amigo” que las conseguirá y creerá que es buena idea que las veas en solitario o en grupo. Un día abriré mi Whatsapp y ahí estarán. Desde aquí hago una llamada desesperada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que detengan a los ladrones cuanto antes y destruyan las pruebas. No estoy preparado para esas imágenes y no quiero que el último sonido que escuche antes de morir sea un “Illa, amo a grabarno mientra lo hasemo, ¿no?”

