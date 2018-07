El papá de Chenoa

Hace unas semanas le tocó a la madre de Nolito, porque si buscas miserias no hay nada más fácil que ponerle el micrófono delante a la madre de un futbolista de éxito que está pidiendo en la calle. Y esta semana le tocó al padre biológico de Chenoa. Por lo visto necesita dinero y ha decidido que lo mejor era aprovechar este parentesco, una cuestión de azar cuando en tu vida parece que has hecho poco más que aportar tu carga genética y desentenderte del resultado. Resulta que a este señor le parece mal todo lo relacionado con su hija: “Chenoa me parece un nombre absurdo. Ella tiene un nombre muy bonito y no tenía porqué habérselo cambiado. Chenoa es un nombre indio". Sin apenas tiempo de recuperarme leo que opina sobre las letras de sus canciones que "son absurdas, aunque no las conozco todas". Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Es curioso que a alguien que le gusta tanto el término “absurdo” no diga ni una sola frase con sentido. Claro, que también afirma que ha sido infiel a todas las mujeres de su vida para después añadir que no va a contestar si lo fue a la madre de Chenoa. Un genio no es, desde luego. Y, refiriéndose a la madre, sostiene que se aprovecha de su hija porque “es la gallina de los huevos de oro". Si lo sabrás tú, que te habrás ganado unas monedas de plata con la entrevista. Pero no me voy a quejar de mi análisis semanal de las revistas del corazón porque he de reconocer que el consejo de una de ellas me ha hecho reconciliarme con la vida: Liopardo | Liopardo Me he imaginado haciendo esta postura mientras me entrevisto con un cliente y mis compañeras de trabajo comentan “al final se le ha ido la pinza, ya lo veíamos venir”.