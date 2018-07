El magnate y la exmodelo

bodamurdochhall | Liopardo

Esta semana de lo que más se ha hablado, con bastante mala baba, es de la boda de Rupert Murdoch, y Jerry Hall. La pareja se ha casado por lo civil en Spencer House, palacio que perteneció a los Spencer (la familia de Lady Di) y también cuentan que tienen proyectada la ceremonia religiosa en Saint Bride, todo en Londres. “Comenta esto”, me dicen, esperando que me entregue a la maledicencia, pero no pienso hacerlo. ¿Qué tienen en común un magnate de la comunicación australiano y una exmodelo natural de Texas? Supongo que varias cosas, empezando por el número 4. Cuatro son los hijos que Jerry Hall tuvo con Mike Jagger y esta es la cuarta boda para Rupert Murdoch. Cuatro son los centímetros con los que Jerry sobrepasa el 1,80 y el principal motivo por el que no suele usar zapatos de tacón al acompañar a Murdoch. Y cuatro también son los años con los que Murdoch sobrepasa la ochentena, aunque cumplirá 85 esta misma semana. Pero, como en todas las bodas en las que hay una diferencia importante de edad (bueno, ella tiene 59 años y ya estuvo casada con Jagger, de 72), siempre hay quien piensa en que este matrimonio responde a un interés distinto al afectivo. No comparto ese punto de vista. En primer lugar, hay bastante mala intención en estos temas de los presuntos matrimonios por interés económico. Se dice siempre que fulanita (suele ser ella porque hay cierto machismo también en esto) “se ha casado por dinero”. Pues no es así, ya que como cuenta una famosa anécdota, en todo caso el que se casaría por dinero sería él, que si no lo llega a tener no se casa. Y en segundo lugar, y más importante, ¿a los demás qué nos importa? Un matrimonio, al fin y al cabo, es un contrato, es decir, un mero acuerdo de voluntades. Interés hay siempre, de uno u otro tipo. Si tú vas a vender tu coche y hay quien te lo compra por el precio que pides, ¿qué importancia tiene si lo va a destinar a viajar a Logroño con la familia o a un espectáculo de monster truck? Pues eso.

