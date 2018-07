El "hipno" de Marta Sánchez

Leo en una revista un titular que dice que Arantxa Sánchez Vicario ha sido “abandonada” por Josep Santacana. Abandonada, nada menos. Como las familias que se van de vacaciones y dejan a su perro en una cuneta o arrancan el coche aprovechando que el abuelo está en el aseo de una gasolinera intentando vaciar la vejiga. Y todavía no había salido de mi asombro por la forma de tratar este tema y leo otro titular por el que se puede adivinar que Jennifer Aniston está acabada. Ha fracasado su segundo matrimonio y la prensa rosa concluye casi unanimemente que “ya se le ha pasado el arroz”. Ahora no dejo de imaginarme a la pobre Jennifer maldiciendo su nueva vida aburrida en su mansión de lujo de Bel Air, saliendo solo cuando y con quien le apetezca, con la cartera llena de dólares que se ha ganado con su trabajo, y sin dejar de repetir “Dios mío, llévame pronto”. Menos mal que nos queda Marta Sánchez. ¿Recordáis cuando se subió a la fragata Numancia para cantarle a los marineros lo de “Soldados del amor”? Pues ahora se ha venido arriba y le ha puesto letra al himno. Sí, estamos hablando de la misma que hacía rimar Marbella y Venezuela cantando junto a Carlos Baute. El resultado es que los que esta vez se han subido al barco han sido algunos políticos. Por lo visto, la historia va de un emigrante ("Vuelvo a casa, a mi amada tierra") que, pese a ello, considera que España es grande y hay que dar las gracias a Dios por haber nacido dentro de sus fronteras ( "Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin"). Pero lo que más me ha llamado la atención es lo de “rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón". El rojo sí, por razones obvias; pero si tienes algo de color amarillo en el corazón, creo que deberías ir al médico. Sobre todo, si brilla. Acuérdate de Marie Curie.