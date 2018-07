El final del verano

finalveranocollage | Liopardo

En los estertores del verano, todavía hemos tenido tiempo para ver a Isabel Pantoja en una embarcación, con un bañador azul y mirando al mar en actitud pensativa. La revista que nos muestra las imágenes asegura que es un robado y ya os digo yo (que ya soy prácticamente experto en estos temas) que no lo parece.Mientras tanto, Terelu Campos está triste. Qué tendrá Terelu. Nos cuenta que algunos días se despierta llorando y no sabe por qué. Yo sí que sé lo que me ocurre: se me han acabado las vacaciones y tengo que volver a la rutina del despertador. No echaré de menos el calor ni las terrazas, pero sí esos días libres que en mi caso solo se repiten de agosto en agosto. Once meses por delante, no digáis que no es para llorar. Porque algunos volvemos al trabajo y otros, como apunta sutilmente alguna revista, solo vuelven a la rutina. Es decir, que retoman su actividad habitual, sea cual fuere (acudir a fiestas, aparecer en estrenos o ir de compras). Entre estas últimas debe figurar la princesa Marie-Gabrielle de Nassau, sobrina del gran duque Enrique de Luxemburgo, que celebró este sábado su enlace religioso con Antonius Willms en la Iglesia del Santo Cristo en Marbella y se vistió para la ocasión con un modelo de Caprile confeccionado con diez mil cristales de swarovski. Más cristal que las torres Kio o una fiesta ibicenca. Pero lo que más me ha llamado la atención de las revistas del corazón esta semana es que Alaska y Mario le han comprado a Bibiana Fernández su casa en Boadilla del Monte, con una parcela de 1.913 m2, 349 m2 y, por supuesto, piscina. Por lo visto, Bibiana tiene problemas con Hacienda y necesitaba venderla, así que Alaska y Mario se la han comprado. En el interior de la noticia se lee lo siguiente: "El precio de salida de la casa era de 550.000 €, pero con el paso de los meses la actriz lo fue bajando en el anuncio del portal inmobiliario a 549.000 €". Mil euros de rebaja. Ahora no sé si se trata de un error o de que es bastante inflexible negociando. En fin, abandonemos las vacaciones con alegría. Recordad aquello de "al menos tienes trabajo". Y lo de "mal de muchos, consuelo de tontos". Os dejo. Me espera mi avión de vuelta a casa.

