El escorpión y la rana

¿Conocéis la fábula del escorpión y la rana? Cuenta que un escorpión necesitaba cruzar un río y convenció a una rana para que le ayudara. A mitad de trayecto, el escorpión picó a la rana y esta, incrédula, le preguntó por qué lo ha hecho, si eso iba a suponer la muerte de ambos. El escorpión respondió que era su naturaleza y no había podido evitarlo. Álvaro Muñoz Escassi, nuestro escorpión, contrajo matrimonio en enero con Raquel Bernal, una multimillonaria venezolana, que rima con rana. Hace tan poco tiempo que todavía recuerdo bien la portada del Hola en la que se contaba su boda en Punta Cana con todos los invitados vestidos de blanco. Es que era enero de este mismo año, repito. Parecía que la vida del jinete estaba solucionada, pero no. Porque si buscas su nombre en la Wikipedia te sorprenden dos cosas: en primer lugar, que esté; y en segundo lugar que aparezca como “jinete y jugador de polo”. Que no niego que fuera ambas cosas, pero ya hace más de tres quinquenios. Desde entonces han pasado muchas cosas en el mundo. El Papa era Juan Pablo II, no os digo más. ¿Y qué hizo después? Lara Dibildos, Jéssica Bueno o Vicky Martín Berrocal lo podrían explicar mejor que yo. Así que Álvaro parecía haber sentado la cabeza, por fin. Pero no ha pasado ni medio año y nos enteramos a través de estas mismas revistas de que su nueva esposa le ha puesto las maletas en la puerta de la mansión caribeña y ya no podrá cabalgar por allí. Leo que se ha quedado sin su Lamborghini y sin una tarjeta de crédito que se llama American Express Centurion, que es como la MasterCard, pero a lo bestia. Lo ha perdido todo en solo unos meses. Es su naturaleza y no ha podido evitarlo.

