El divorcio de Pedro Jota y Agatha

Tras treinta años juntos, dos hijos en común y solo unos meses de matrimonio, Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez se divorcian. Leo en un digital que, por lo visto, Pedrojota le ha dicho a Ágatha que hay una tercera persona y que la diseñadora está triste porque no se esperaba este desenlace. No hace mucho que Ágatha le contó a un conocido entrevistador de televisión que había perdonado a Pedro J. su supuesta infidelidad de hace diez años. Digo supuesta porque ese vídeo, al ser ilegal, nadie – ni siquiera ella- lo ha podido ver (guiño, guiño, codazo). Superaron, ella superó, esta crisis. Sobrevivieron hasta al hecho de llamar a sus hijos Tristán y Cósima y a su perro Gordon Brown, lo que a mi entender supone quebrar la armonía familiar. Remontaron treinta años de convivencia antes de casarse. Incluso él lucía con una amplia sonrisa las corbatas que ella diseñaba... ¿Qué pudo pasar? ¿Es cierto lo que dice Ágatha? Entonces me he acordado de una pareja de mi pueblo que, tras muchos años de noviazgo y convivencia, decidió casarse como se casan las parejas de provincias cuando tienen algo ahorrado: sin límites en la economía ni en el buen gusto. Decidieron dar el paso y llenaron de adornos florales el altar principal de la parroquia, cerraron un restaurante que cuenta con una estrella Michelin para el banquete y acudieron a la ceremonia en un carruaje tirado por dos preciosos caballos blancos. Espectacular. Tras ello, decidieron irse de viaje de novios. A Cancún, por supuesto. Nadie sabe exactamente lo que les ocurrió en territorio maya, pero lo cierto es que ya volvieron por separado, cada uno en un avión, y así han seguido hasta la fecha. Se rumoreó algo relacionado con que el flamante marido, en un descuido de la esposa, hizo uso inapropiado del trasero de una camarera del hotel. Pero también existe una versión radicalmente opuesta. Y da igual porque la realidad no importa en estos casos, lo importante es que haya tema de conversación. Pedro J. lo sabe y podrá perdonarlo.

