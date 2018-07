El divorcio de Alba y Feliciano

ffelicianodivorcio | Liopardo

En estos casos es importante recordar que la ruptura de una relación no debería ser motivo de alegría. ¿Os parece obvio? Será porque vosotros no tenéis que leer la prensa del corazón para comentarla. Esta semana parece que todos los que tenían algo pendiente con la pareja o alguno de sus miembros han aprovechado para volar en círculo sobre ellos, como los buitres. Su trabajo, este trabajo tan peculiar que consiste en opinar bastante sabiendo poco, está prácticamente hecho porque siempre se pueden aferrar a una frase, olvidando que todo el mundo cuenta la feria según le va y que hay quien va de feria en feria. Sentados estos puntos de partida he de reconocer que no entiendo expresiones como "le ha pedido el divorcio de una manera fría y distante". Seamos serios, creo que una situación tan tensa como pedir el divorcio no puede comenzar con un "Mira, cariño, te vas a reír..." o "Ya sabes que no fumo, pero me voy a por tabaco". Y profundizando más, se creen con derecho a juzgar los motivos que les han llevado al divorcio. Para unos son los celos y para otros las sospechas fundadas de adulterio (mira que me suena mal esta palabra). El límite entre los celos y las sospechas fundadas puede ser muy fino; y el de las sospechas fundadas con la evidencia ni os cuento. No es lo mismo pensar infundadamente que tu pareja tiene una relación con la del 2º C que comprobar que todos los días va a su casa y sale subiéndose la bragueta o que encontrárselos directamente en la cama o sobre la lavadora, que me han comentado que hay quien utiliza el programa de centrifugado para esto. No los juzgo tampoco, pero usando mi lavadora podrían acabar en el rellano. De hecho, lo único que parece cierto, porque así lo ha confirmado la propia Alba, es que la decisión la ha tomado él. Y ni siquiera esto es seguro porque ¿quién toma la decisión, quien lo dice primero o quien conduce (es una simple posibilidad, ya digo que no juzgo a nadie) al otro a tomarla? Pues eso. Que no sabemos nada, pero hay que rellenar muchas líneas para acompañar las fotos.

