El cuerpo de Jennifer Aniston

Ya hemos llegado a esa etapa del año en la que no pasa nada en el mundo de los famosos. Tan mal va la cosa que solo hay que señalar que Ana Boyer juega al tenis o que el bebé de Tania Llasera ya tiene dos dientecitos que su madre enseña con orgullo. Mientras tanto, Olivia de Havilland cumplió un siglo el primer día del mes de julio, pero esta circunstancia casi no ha sido mencionada por nadie. Poca gente sabe que es la última actriz viva del reparto de Lo que el viento se llevó, o que se enfrentó a los grandes estudios de Hollywood, lo que le costó no poder rodar durante tres años, y consiguió condiciones más favorables para los actores. Y que fue de las pocas que le dio calabazas a Errol Flynn, a quien no se le ocurrió otra cosa que dejarle una serpiente muerta en el cajón de su ropa interior. Simpático el tío. Leo también un artículo sobre las mujeres (solo ellas, claro) que han ido mejor o peor vestidas a las bodas de esta semana. En algunas de las fotos que utilizan como muestra aparecen sus parejas y más de uno parece Harrison Ford vestido de amish en Único Testigo. Pero no hay problema, su estilismo no se cuestiona. Finalmente leo lo de Jennifer Aniston, sus declaraciones sobre los rumores de que está embarazada. La redactora de la noticia, pese a ser mujer, parece no entender de qué se queja cuando dice que está harta del escrutinio diario al que son sometidas las famosas y de que tengan que avergonzarse de su cuerpo con el pretexto del “periodismo," de la "libertad de prensa", y de "las noticias sobre los famosos”. Estoy harto yo, ¿no va a estar ella? ¿Por qué se quejan? ¿Verdad que esto no es interesante? Claro que no. ¿Cómo vamos a comparar estas tonterías con el hecho de que la perrita de Paz Padilla se cuele en una maleta? No hay color. Que siga la fiesta, que ahora mismo es agosto, tiempo para criticar los peores cuerpos en bikini que aparecen al lado de ellos, los fofisanos.

