El chaqué de Garzón

Os voy a hablar de la boda de Alberto Garzón porque es el acontecimiento social de la semana. Vaya por delante que a mí me parece perfecto que cada uno organice y se gaste en su boda (o en su divorcio) el dinero que considere oportuno, mientras sea suyo. Liopardo | Liopardo Pero sí que voy a tomar el ejemplo de Alberto para decir algunas cosas importantes que creo que deberíais saber. La primera es que el día de vuestra boda vais a ser el centro de atención de todos los asistentes al evento. La segunda es que ese día seréis el objetivo de muchas fotografías, realizadas por profesionales y también por aficionados. Son imágenes que volveréis a ver, lo queráis o no, varias veces a lo largo de vuestras vidas. Os perseguirán a todas partes. No solo a casa de la tía Enriqueta, os aseguro que habrá incluso quien se tome la molestia de subirlas a las redes sociales. ¿Por qué os digo esto? Porque, aunque parece algo obvio, la mayoría demostráis no haberlo comprendido. En serio. En cuanto tenéis oportunidad os ponéis un chaqué corto y este atuendo, que no os conoce porque hasta ese momento ni os habían presentado, parece que quiere huir de la escena. No está a gusto en vuestro cuerpo y se nota. Las mangas se os quedan largas o, lo que es peor, ridículamente cortas. Parece que cuelga más de un lado que del otro. Se puede ver que el chaqué no es feliz en ese cuerpo ni en esa boda. Es un invitado que ha acudido por compromiso y está esperando que terminen las celebraciones para volver a su armario o a la tienda de alquiler. No os hagáis eso. No se lo hagáis al pobre traje. Evitad pasar el resto de vuestras vidas temiendo que alguien os enseñe una fotografía de vuestra boda. Me lo agradeceréis.