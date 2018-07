El adiós a Bimba Bosé y Sofía en Hola

Las revistas de esta semana se centran en el adiós a Bimba Bosé. Sobre este tema quiero comentar que en las redes sociales y los foros de internet hay gente mezquina. Y en tu trabajo. Y en tu escalera. Puede que hasta en tu propia familia o círculo de amigos más cercano. La diferencia es que antes vivíamos ajenos a estos indeseables porque casi ninguno lo manifestaba públicamente. Ahora, desde el anonimato, uno se puede aprovechar de que algunas redes sociales censurarán antes una obra de Courbet que una amenaza o un caso flagrante de pederastia. Es un hecho. ¿Qué podemos hacer ante esto? Denunciarlo ante la propia red social, asociaciones de defensa de víctimas de esos delitos y ante la policía. Y reportar y bloquear, sin hacerlo público en ningún caso. Porque hay que saber que muchas veces esos comentarios se publican desde lugares en los que nadie va a actuar y que lo único que vamos a conseguir señalándoles públicamente es darles una publicidad que están buscando. Y ya dejo el tema. Perdonad el desahogo. Hablemos de la vida. Os traigo la portada de la edición norteamericana del HOLA. Liopardo | Liopardo Le acabo de enseñar esta foto a una compañera de trabajo. Me dice que Joe le pone mucho. Lo normal. Pero da un paso más y admite que también preferiría tener una aventura con Sofía antes que con el 95% de los hombres que conoce. Y la entiendo. De la entrevista a Sofía me quedo con que ella ha elegido la decoración de la casa porque “la decoradora me mostraba cosas, pero yo tenía en la cabeza que quería una casa que pudiéramos disfrutar nosotros, porque yo tengo a mi hijo Manolo, a mi sobrina, que vive en casa”. Y también la parte en la que reconoce que “Nos hablamos hasta en una vocecita que nos inventamos todo el tiempo, como unos idiotas. Quien nos oye dirá: ¿qué les pasa!”. Quien os oiga pensará que se os ha ido la cabeza, Sofía. Pero no preguntará el motivo. Lo entenderá perfectamente.