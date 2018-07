Dylan: cantante, escritor y unidad de medida

Esta semana le han concedido el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan y se ha desatado la polémica. A decir verdad, necesitamos poco para construir un debate a partir de cualquier tema y este no iba a ser menos: que si esto ayudará a conocer la poesía escondida en la letra de sus canciones, que si servirá para acercar la literatura al gran público, que si no tenía talla suficiente, que si se lo tenían que haber dado a Murakami (sí, hasta esto han llegado a decir)...

Y, por supuesto, como ya pasara tras la muerte de David Bowie, comenzó a adoptarse el “Bob Dylan” como unidad de medida. Este es un fenómeno curioso que me tiene entusiasmado, principalmente porque el propio Dylan dijo una vez lo siguiente: “Yo solo soy Bob Dylan cuando tengo que ser Bob Dylan. La mayor parte del tiempo quiero ser yo mismo. Bob Dylan nunca piensa sobre Bob Dylan. Yo no pienso en mí mismo como Bob Dylan. Es como dijo Rimbaud: Yo soy el otro”.

El resultado de este razonamiento es que, al final, todos vamos a ser Dylan menos el propio Bob. Pongamos por ejemplo a la reciente ganadora del Planeta:

¿Qué es ser un Dylan? ¿Y un Bowie? ¿Por qué los incendios se miden en campos de fútbol? Si aceptamos esta unidad de medida, ¿qué campo debemos elegir, en concreto? Supongo yo que no será lo mismo medir el campo de la Cultural Leonesa, pongo por caso, que la cancha interminable en la que jugaban Oliver y Benji. ¿Era Einstein un Dylan de la Física? Es cierto que el pelo lo tenía prácticamente igual, pero esto es algo que también le pasa a Punset e, incluso, a Juan Echanove y a Dyango. ¿Se puede explicar la relatividad en campos de fútbol o sería mejor usar una canción de Dylan? The answer, my friend, is blowing in the wind.