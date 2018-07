El duque de Montecristo

En la letra pequeña del famoseo de esta semana me encuentro con que Cayetana Guillén Cuervo cuenta que le han dicho que es raro que no le hayan propuesto ser ministra. Por lo que se comenta, Cayetana, sí que es raro. Puede que tú y yo seamos las dos únicas personas de España mayores de edad a las que Pedro Sánchez no les ha ofrecido el Ministerio de Cultura. Yo creo que en mi caso es por lo del Deporte. El valiente entrevistador incluso se ha atrevido a recordarle que tiene o tenía fama de borde. He preguntado y me han dicho que sigue vivo, aunque escondido.

Entre fotos de piscinas también me encuentro con que Amaia Montero dice que no, que es falso que saliera a cantar “borracha“ (así lo digo porque así se publicó) en un pueblo cántabro y que lo que pasó fue que tuvo un problema de sonido. Siguiendo con mi tónica de prudencia habitual no voy a dar mi opinión porque de esos temas no hablo a no ser que ese día yo también tenga problemas de sonido. Además, quién soy yo para decir nada si en varios karaokes de la provincia hay una foto mía con el lema “No dejen entrar a este hombre”. De este tema solo me ha extrañado que no la haya llamado Revilla, aunque solo fuera para reñirle y regalarle anchoas. Ha tenido suerte, estaría ocupado opinando sobre la fisión nuclear en algún canal temático.

Pero lo más importante de esta semana ha sido la entrada en prisión del otrora duque de Palma, yerno modelo, cuñado real y deportista olímpico, Iñaki Urdangarin, al que una periodista -con cierta dosis de mala leche- le ha llamado por sus siglas IU. No creo que tarden mucho en rodar una película sobre la vida de Iñaki. Para tenerlo todo solo le falta el detalle de una fuga de la penitenciaría horadando un túnel hasta Nueva Zelanda con el palo de un helado. ¿Que es imposible? Creo que no para él.