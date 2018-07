Divorcios y culos

elenamateooks | Liopardo

Vivimos en un mundo en el que muere cada vez más gente haciéndose una foto, en el que hay personas que van por la calle persiguiendo pokemons, en el que se justifican determinados delitos porque lo ha cometido uno de los nuestros y en el que sobran exposiciones públicas de opiniones, en general. Las opiniones ya existían antes de inventarse la prensa rosa e internet, pero no éramos tan conscientes de ello porque solo las escuchabas cuando ibas al bar o te cogía por banda el típico amigo plasta: -¿Qué opinas sobre lo del Brexit? -Lo siento. Vuelvo a casa, que creo que me he dejado el gas abierto. -Cada día eres más borde. Y opinamos. Opinamos sobre todos los temas. Sobre la situación política interna en un país de sureste asiático, sobre aspectos científicos de un virus que transmite un mosquito y sobre las relaciones de pareja de algunas personas. Sin saber nada o casi nada, claro. Esta semana les ha tocado el turno a Dani Mateo y Elena Ballesteros, quienes parece ser que han roto su relación. El tema, para los que buscan el morbo, se agiganta porque, también al parecer, en la vida de Dani ha aparecido otra mujer, Teresa Bass, ¡y resulta que es modelo! Ya tenemos titular más o menos encubierto: “Una pareja rota por culpa de una modelo”. Teresa Bass tiene cuenta en Instagram y, hace unos días, publicaba esta foto: Y hoy leo esto en la prensa rosa: “En la imagen, la 'instagramer' sale de espaldas, tan solo tapada con un pañuelo que no deja nada a la imaginación, y en la que enseña sin pudor el culo”. ¡Qué tía más mala: tiene culo y lo enseña sin pudor para destrozar parejas! Contaba Plutarco la anécdota de un patricio al que todos sus amigos reprochaban que repudiara a su mujer, bella y rica. Él se señaló un pie y dijo “¿Veis mi calzado? ¿Habéis visto otro mejor trabajado, ni más elegante? Sin embargo, solo yo sé en dónde me aprieta”. Nada define mejor la ruptura de una relación, pero podemos seguir opinando sobre culos.

Publicidad