El disco del verano

Ya estamos casi en junio. Demasiado pronto para ver fotos de famosos en bañador (les daremos más tiempo para terminar su operación bikini) y demasiado tarde para comentar Eurovisión porque ya ha terminado. Es el momento del año en el que nuestro planeta deja de girar y no pasa nada en el mundo del famoseo. Por no pasar, se constata que ni siquiera avanzamos. Hace dos años hablaba de lo feo que es eso de llamar WAGS a las parejas de los futbolistas y esta semana la revista por antonomasia y otras más se recrean en ello. Pilar Rubio os caerá mejor o peor, pero es algo más que la pareja de Sergio Ramos.Vamos, al menos eso creo yo.

Y mientras tanto Edmundo Arrocet y María Teresa Campos sacan un disco y se sorprenden porque preparan un acto para firmar ejemplares y solo se presentan dos personas a pesar de tener lugar en un conocidísimo centro comercial en el centro de Madrid. Y se siguen sorprendiendo porque no venden muchas copias. Supongo que también les parecerá extraño que no les inviten al Primavera Sound. A nosotros, en cambio y a priori, no nos sorprende nada, claro. Después le damos una oportunidad, lo escuchamos y todavía es peor de lo que parece. El horror más absoluto. Un catedrático de Políticas arañando una pizarra con sus propias uñas. Un chef Michelín rascando el plato con un cuchillo. Parece que no tienen a nadie cerca para decirles que así no. Y este detalle probablemente es lo más triste de esta historia.

Y poco más. Lo típico de estas fechas: el Madrid gana la Champions, aparecen presuntos amantes de Kiko Rivera y Chabelita por todas partes, algunos de los olvidados de este mundillo se inventan una historia para volver a estar en el candelabro, que diría Sofía Mazagatos, y, en fin, la vida continúa hasta que aparerezca el primer famoso en traje de baño, que daremos por comenzada la temporada de verano.