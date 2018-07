DiCaprio en la antesala de los Oscars

leodicapriosagawards | Liopardo

El actor Leonardo DiCaprio ha ganado el premio del Sindicato de Actores al mejor actor por la película "The revenant", traducida en España como El renacido. Este premio es nuevo para él. Había estado nominado en nueve ocasiones anteriormente, pero nunca lo había conseguido; aunque sí el Globo de Oro. ¿Nos interesa esto? No mucho, la verdad. Mi pronóstico es que puede que esta vez lo gane y deje así solo al escritor japonés Haruki Murakami como el ser humano que más veces ha estado a punto de ganar algo sin éxito. A mí de los premios de “la industria del cine” en la que se trabaja “el material del que están hechos los sueños” me interesan precisamente estos clichés periodísticos. Poder decir que aunque el premio del Sindicato de Actores se entrega en un “marco incomparable” en el que “se barajan distintas posibilidades”, no estoy de acuerdo en que sean considerados “la antesala de los Oscars”. Y añadir que es todo un premio “desfilar por la alfombra roja” en el “centro neurálgico” de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas porque te sitúa, aunque sea durante un instante, como “rabiosa actualidad”. Pero, ¿a cuántos hemos visto “sufrir un duro revés” en la ceremonia? En ocasiones, aunque “no hubo que lamentar víctimas mortales”, hemos podido observar “un espectáculo dantesco” en el que el perdedor “se ha fundido en un abrazo” con el ganador pero en realidad terminaba como un “amasijo de hierros”, “reducido a cenizas”. Volviendo a Leonardo DiCaprio, ya tiene una “edad cronológica” de 41 tacos y no está en la “flor de la vida” precisamente. Hace veinticinco años que rodó su primera película y pronto se cumplirán veinte desde que se sumergió en el “líquido elemento” en Titanic. Por lo tanto, ya no es una “joven promesa”, aunque creo que ganará el premio porque el Oscar y él están “condenados a entenderse” y toca ya verle "visiblemente emocionado".

