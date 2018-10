Desnudos y torrijas

desnudostorrijas | Liopardo

Esta semana, como las anteriores, he tenido que bucear en las revistas del corazón y en las redes sociales para escribir estas líneas y ha sido especialmente doloroso. Preveo que esta actividad me dejará algún tipo de secuela psicológica como a los soldados que volvieron de Vietnam o de la Guerra del Golfo. Para que comprendáis de qué os hablo, comenzaremos con una serie de desnudos. Hablamos de porno soft porque no se ve nada relevante. Resulta que cada cierto tiempo, alguna de nuestras revistas favoritas aprovecha que un famoso de categoría especial o primera (los hay hasta de tercera división) publica una foto ligero de ropa en una red social para volver a recordar otros semidesnudos anteriores. La excusa esta semana es una foto de Andrés Velencoso en la ducha, y el resultado es que volvamos a resucitar clásicos como Patricia Conde, Cristina Pedroche, Paco León o Jon Kortajarena. No corráis a buscar las fotos, que ya os he adelantado que no se ve nada. Un trasero difuminado y ya: Y ahora que he captado vuestra atención hablando de gente guapa ligera de ropa, voy a demostraros lo que os decía al principio, eso de que el ambiente de la prensa rosa causa estragos neuronales. Te relajas, crees que hay buen rollo, pasas la página y te puedes encontrar con esto: ¿Comprendéis ahora lo duro que es explorar el famoseo? Antes, cuando no leía prensa rosa, pensaba que las fotografías en las que se veía una señora en la peluquería leyendo estas revistas con la cabeza cubierta de papel de aluminio del que sobresalía un pelo escarpado reflejaban una parte del proceso de belleza. Ahora creo que no, que realmente están asustadas. Algo bueno tendrán estas revistas, os preguntaréis. Cierto, esta semana he obtenido una receta de torrijas buenísima, aunque no compensa este temblor de manos. Voy a tomarme una tila.

Publicidad