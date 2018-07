Desnúdate y reivindica

famosasdesnudasokok | Liopardo

¿Tienes algo que reinvidicar o alguna protesta que quieras hacer visible? Te quedas en pelotas donde sea: en la puerta de una plaza de toros para que supriman la fiesta, en una capilla universitaria para solicitar que la cierren, ante un líder mundial reivindicando derechos, en el parque donde juegan los niños para... Bueno, perdón, esto último no. También hay quien se desnuda para anunciar algún cambio en su vida, sea importante o no tanto. Creo que esto lo han traído las redes sociales: me acabo de divorciar y mirad qué cuerpo tengo; ya he regresado de vacaciones y se me nota el moreno o me han devuelto lo que jugaba en el rasca y gana y aquí estoy, celebrándolo en bolas. Esta semana, en Instagram, la cantante canadiense Alanis Morissette, decidía publicar una foto suya, sumergida en la piscina, en avanzado estado de gestación y, claro está, completamente desnuda. La foto se acompaña con una frase de su primer hijo, que expresa que hay que portarse mejor con las mujeres, que son provechosas porque traen hijos al mundo. Sí, ha convertido a su madre y a todas las mujeres en un simple recipiente, pero se trata de la inocencia de un niño de cinco años. No hace falta que se desnude alguien de FEMEN para protestar. Pero también hay quien se desnuda por una buena causa y con un motivo justificado. Así pudimos ver a la cantante Anastacia en la misma red social, estupenda a sus casi 48 años. Lo hace para animar a quienes, como ella, han sufrido o sufren un cáncer de mama. También he sucumbido a la moda y estoy escribiendo estas líneas desnudo porque quiero convertirme en adalid de la lucha contra el cambio climático. He intentado subir la foto a Instagram más de diez veces hoy y me han amenazado con cerrarme la cuenta. Seguro que son negacionistas.

