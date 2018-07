Del día de la madre a Eurovisión

Esta semana ha sido de lo más variado y ha arrancado con algunos famosos como Risto Mejide o Cristina Pedroche felicitando a sus respectivas madres en las redes sociales y recibiendo insultos por ello. Lo de ser blanco de las iras del populacho solo por tener cierta visibilidad en los medios es ya un clásico. La cosa funciona más o menos así: -En esta foto estoy esquiando en Baqueira. -Así te caigas y te rompas las dos piernas. Desde el cariño, les falta decir. También se ha hablado de que Eurovisión, al parecer por un error, había incluido la ikurriña entre las banderas prohibidas, junto a la de DAESH. Esto ha desatado, con razón, una ola de protestas y presiones para que se deje de emitir el festival en España. Menos mal que ya se ha corregido y así no nos perderemos al cantante bielorruso, que pretende salir a cantar desnudo y rodeado de lobo. Porque hay que ser sincero: nosotros este festival lo vemos solo por las risas y por los comentarios geopolíticos sobre las votaciones de Uribarri o Íñigo (Errejón no, José María). -No creo que Rumanía vote a Rusia porque todavía no les han perdonado lo de la Guerra Civil de Transnistria. -¿Pero la culpa no fue de Ucrania? -Tú cállate, que solo sabes de música. No sé para qué te llaman. Mientras tanto, ha reaparecido otro clásico y se ha reabierto el debate sobre el Photoshop a costa de Blanca Suárez a quien, en unas fotos para una conocida marca de ropa interior femenina, alguien ha decidido que tenía que reducirle las caderas, alargarle las piernas y añadirle más pecho. A Blanca Suárez, sí. Imaginad qué harían con nosotros. Supongo que colocarnos detrás de un biombo. Por su parte, Alaska y Mario enseñan su nueva casa, con las paredes pintadas de color rosa y que, nos cuentan, han decorado con objetos de Sara Montiel y Marujita Díaz. Es una casa, en el mismo edificio en el que ya viven, que dicen haber comprado para recibir visitas. Y para que no se queden mucho tiempo, supongo. Dormir al lado de la mesita de noche de Marujita Díaz y con vistas a una cómoda que fue de Sara Montiel. No sé, creo que yo no pegaría ojo en toda la noche.