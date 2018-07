¿De qué se disfrazan los famosos en Halloween?

halloween-mariah-carey-24oct16-17 | Liopardo

Tengo a la prensa del corazón centrada en los triunfitos y en las celebraciones de Halloween. También os digo que no sé si es mejor tratar esto o tener que leer en un digital que una mujer ha dado a luz a su cuarto hijo varón y, por tanto, “no sabe hacer niñas”. Ya sabéis, mujeres: ahora no solo debéis tener hijos, sino que además tienen que ser variaditos o la culpa será vuestra. Tenéis obligación de parir mucho y alternado en cuanto género. No sabéis, no sabéis. Sobre los triunfitos es que no hablo desde que me bloqueó Bisbal por lo de las pirámides, Chenoa no sé por qué y Juan Camus por no conocerle ni nombrarle en mi vida. ¿Qué culpa tuve yo, Bisbal, de que las pirámides estuvieran poco transitadas? ¿Y Chenoa? ¿Por qué me haces esto? Podría haber compuesto una canción para ti. ¿Y tú, Juan Camus? Bueno, tú me sigues dando igual, para qué mentirte. Así que solo nos queda hablar del tema Halloween por eliminación. Sé que a algunos no os gusta Halloween porque pensáis que es una fiesta anglosajona. Estaréis ahora muy indignados leyendo esto desde vuestro móvil norteamericano, fabricado con materiales africanos que han ensamblado cuidadosamente en Asia. Cuando llegan este tipo de eventos siempre corro en primer lugar a examinar la cuenta de Instagram de Mariah Carey porque nunca defrauda. La encuentro caracterizada de sexy diablesa, con su vestido rojo ajustado y sus alitas de pollo barbacoa. Lo que más me gusta de Mariah es que es una de esas personas que siempre tiene la misma cara, ya sea en una fiesta o en el entierro de su vecina Paqui. Es la carita sonriente del Whatsapp: Como curiosidad os cuento que en el otro extremo hay famosos que se toman lo de Halloween como una competición. Un claro ejemplo es Katy Perry, a quien podemos ver en su sesión de maquillaje para ser Hillary Clinton: En cuanto a mí, no me disfrazo de nada. Me recuesto en el sofá y pienso que soy un cojín hasta que me quedo dormido. Soy feliz así, no me juzguéis.

