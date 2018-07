De posados y robados

kardashianportadaok2 | Liopardo

Después de cada tiempo convulso vuelve lo clásico, porque la historia siempre se repite. Los hípsters están desapareciendo, los Beatles ya están en Spotify y esta semana se ha hablado de temas tan repetitivos como del nuevo (por decir algo) desnudo de la Kardashian, del también nuevo desmentido del posible divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie o de la repetitiva tentativa de robo en casa de José Luis Moreno. La Kardashian ha aparecido, nuevamente, desnuda en Instagram. Esta vez dice que lo hace para celebrar y felicitar el Día Internacional de la Mujer. No encuentro la relación, pero vale. La semana pasada era por otro tema y la anterior también. Traigo la foto aquí porque con Kim pasa algo extraño: la gran mayoría de los hombres que conozco piensan que tiene un cuerpazo; pero a las mujeres, en general, no les gusta. Tengo una teoría sobre el tema, pero necesito mucho espacio para desarrollarla y un casco para los golpes en la cabeza. En cuanto a lo de Angelina y Brad, ya tuve la ocasión de pronunciarme hace unas semanas y os lo adelanté, porque lo había leído en el “InTouch” (sí, a veces hago estas cosas). Lo cierto es que Angelina ha dicho que ahora están, incluso, más unidos. No descarto que adopten a otro niño. O a un adulto. Yo estoy disponible. Y finalmente tenemos lo de José Luis Moreno. Siempre que hablo de este tema alguien me dice que no le ve la gracia porque, al fin y al cabo, es la víctima de un delito. Tienen razón, aunque con matices. Esta vez no ha ocurrido ninguna desgracia y ni siquiera se ha consumado el robo. Y ya he visto en varias revistas que José Luis Moreno ha vuelto a enseñar su casa. La idea solo podría ser peor si se acompañara de un plano con las cámaras y demás medidas de seguridad señaladas en rojo. Y nada más. Me temo que no habrá mucho movimiento durante estos días. No sabéis las ganas que tengo de que llegue Eurovisión, pero todavía queda mucho.

Publicidad