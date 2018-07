De pezones e hijos secretos

Esta semana reaparecía la polémica sobre los pezones. Este tema es cíclico y normalmente vuelve a estar de moda cada vez que las multinacionales de lencería publican un nuevo catálogo. ¿Por qué se borra con photoshop esta parte de la anatomía (solo cuando es femenina)? La respuesta me parece simple: gran parte de su publicidad pasa por ese moderno boca-oreja que es la difusión de su campaña por las redes sociales y Facebook e Instagram son alérgicos al pezón femenino. Ni lactancia ni campañas de prevención del cáncer de mama han podido con esta censura. Liopardo | Liopardo La culpa no es íntegramente de ellos, es de un amplio sector social. Mirad lo que pasa cuando una mujer tiene un descuido, se mueve su vestido o la blusa y muestra un pezón. Esta vez le ha tocado a Rosa López: Liopardo | Liopardo Por lo visto estamos hablando tan solo de una parte de la areola. De algo tan imperceptible que yo os aseguro que no habría apreciado a simple vista. Y ahí es donde voy a parar. Porque es muy posible que quien tenga un grave problema es quien se da cuenta de estas cosas y luego busca la repetición de la jugada y congela la imagen para capturar el momento. ¿Os parece un comportamiento normal? Yo acudiría a un psicólogo, en serio. Que lo haga un adolescente con la cara comida por el acné tendría su explicación, que sea portada de algún digital y lo titule como “El pezón de España” es para echarse al monte. Pero no todo va a ser malo. He encontrado material de calidad en una revista: Liopardo | Liopardo Cada miércoles, en tu kiosko, puedes descubrir un hijo secreto de Bigote. ¿Cómo te quedas? Vas allí a comprar la prensa y el kioskero te lo presenta: “Soy uno de los hijos secretos de Bigote. Bueno, ahora ya no. Lo sabes y voy a tener que matarte”.